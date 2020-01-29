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توك شو

كريم عبدالعزيز: مليش في الرياضة.. ولما روحت الجيم المدرب تِخِن بسببي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:32 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان كريم عبد العزيز، إنه شخص غير رياضي بالمرة، مرددًا: «أنا لما روحت الجيم؛ المدرب بتاعي تِخِن بسببي».

وأضاف عبدالعزيز، خلال حلقة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»، أنه اتجه إلى "الجيم" لكي يعود مرة أخرى إلى لياقته البدنية، منوها أنه لا يقدر على الابتعاد عن أكل الشارع وخاصة الكبدة.

وأشار عبدالعزيز، إلى أن والدته تعرضت لمحنة صحية كبيرة، ولكن زوجتي الأصيلة المحترمة تقبلت أن تعيش أمي معنا في البيت، وراعتها في محنتها.

وتابع: «أنا مقدرش أعيش من غير أمي، ومن غير ما تكون أوضتها قدام أوضتي».
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