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رياضة

ميلان يتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بفوزه على تورينو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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أ ش أ

تأهل فريق ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعدما كبد ضيفه تورينو الخسارة برباعية مقابل هدفين في لقاء الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب سان سيرو في ربع نهائي المسابقة.

ونجح "الروسونيري" في بلوغ نصف نهائي كأس إيطاليا بعد خوض المباراة على أرضه ووسط جمهوره في لقاء درامي حسم في الوقت الإضافي بعد تعادل الفريقين 2-2 في الوقت الأصلي.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف حمل توقيع جياكومو بونافينتورا عند الدقيقة 12 ، ونجح تورينو في تسجيل هدف التعادل عن طريق جيلسون بريمر في الدقيقة 35.

ونجح جيلسون في تكرار زيارته لشباك النادي المضيف واضعًا فريقه في المقدمة بهدف في الدقيقة 71 ، و في أول دقيقة من الوقت الضائع سجل هاكان تشالهونجلو هدف التعادل القاتل لميلان من تسديدة قوية للغاية لم يستطع الحارس منعها من معانقة الشباك.

وسجل التركي هاكان الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 106 وأكمل البديل إبراهيموفيتش الرباعية في غضون ثلاث دقائق من الهدف الثالث.

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