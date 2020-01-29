أحمد فتحي يقود الأهلي في موقعة الجوهرة الزرقاء الحاسمة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بأحمد فتحي ومحمد مجدي "قفشة" من بداية مباراة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة والفاصلة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة بـ10 نقاط يليه النجم الساحلي والهلال ولكل منهما 9 نقاط وبلاتنيوم نقطة وحيدة، ويحتاج المارد الأحمر إلي التعادل في موقعة أم درمان للتأهل مباشرة إلى دور الـــ8، أو الفوز لضمان الصدارة.
وكشف عضو بالجهاز الفني عن أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني استقر على التشكيل الذي سيخوض به المباراة وعلى رأسه الدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن للاستفادة من خبراته الكبيرة في موقعة «الجوهرة الزرقاء» - ملعب الهلال- المقرر لها السبت بجانب الرهان على قدرة محمد مجدي "قفشة" في الظهور بمستواه المعروف في تلك المواجهة.