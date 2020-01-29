أحمد فتحي يقود الأهلي في موقعة الجوهرة الزرقاء الحاسمة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بأحمد فتحي ومحمد مجدي " قفشة" من بداية مباراة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة والفاصلة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.





ويحتل الأهلي صدارة المجموعة بـ10 نقاط يليه النجم الساحلي والهلال ولكل منهما 9 نقاط وبلاتنيوم نقطة وحيدة، ويحتاج المارد الأحمر إلي التعادل في موقعة أم درمان للتأهل مباشرة إلى دور الـــ8، أو الفوز لضمان الصدارة.



