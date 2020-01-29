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أخبار البلد

أخبار سارة للمصدرين.. رئيس الوزراء يوجه بصرف 10٪ إضافية من المستحقات المتأخرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:37 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وحضر الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية، وذلك لمتابعة سداد متأخرات المصدرين، وتطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء للمصدرين
.

ووجه رئيس الوزراء بصرف ١٠٪ إضافية من المستحقات المتأخرة للمصدرين، مع صرف كامل المستحقات للشركات الصغيرة التى تبلغ مستحقات كل منها أقل من ٥ ملايين جنيه، بالإضافة إلى الإسراع فى إجراءات صرف مستحقات البرنامج الجديد للعام الجاري بحلول فبراير ٢٠٢٠. 

وأشار وزير المالية إلى أنه فى إطار مبادرة صرف ١٠٪ من مستحقات الشركات، فقد استفادت من المبادرة ١٤٢٢ شركة بقيمة مستحقات ٩١٧ مليون جنيه. 

وفى إطار الشق الخاص بمبادرة الاستثمار لسداد المستحقات للمصدرين ، فقد تم الانتهاء من إجراءات التسوية مع ٦٧ شركة حتى الآن بقيمة ٦ مليارات جنيه تسدد على ٥ سنوات، مقابل قيام هذه الشركات باستثمارات إضافية وتوسعات فى مشروعاتها على مدار ٥ سنوات. 

كما تم إبرام تسوية مع المصدرين بقيمة المتأخرات الضريبية على تلك الشركات حتى نهاية يونيو ٢٠١٩ لعدد ٧٥ شركة بقيمة ٦٩٠ مليون جنيه.
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