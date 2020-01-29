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تعليم

التربية العسكرية بجامعة الأزهر تنظم رحلات طلابية لمعرض الكتاب

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:20 م
رحلات طلابية لمعرض
رحلات طلابية لمعرض الكتاب
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قســــم التعليم
نظمت إدارة التربية العسكرية بـ جامعة الازهر رحلة لطلاب التربية العسكرية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، وذلك خلال إجازة نصف العام الدراسي.

يأتي ذلك في إطار نشاطها الدائم ودورها في تدريب وتوعية الطلاب والطالبات في جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، 

وشملت الرحلة زيارة طلاب جامعة الأزهر جناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة، إضافة إلى جناح وزارة الداخلية، وهيئة البحوث العسكرية، وجناح الأزهر الشريف.

وقال العقيد محمد سامي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، إن هذه الرحلات تهدف إلى نشر الوعي لدى الطلاب، وتعميق الحس الوطني باطلاعهم على البطولات والتضحيات وأعمال الشخصيات العسكرية التي أثرت في الحياة المصرية وتنمية روح الولاء والانتماء للقوات المسلحة.

وأشار إلى الأجنحة التي تم زيارتها خاصة جناح وزارة الدفاع تشتمل على مكتبات متنوعة للمعرفة العامة والعلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية والعلوم البحثية والتاريخ والجغرافيا والآداب والفنون واللغات فضلًا عن المخطوطات النادرة، والتي تم تسجيلها على أسطوانات مدمجة بغرض التعريف بالتاريخ العسكري للجيش المصري، وتاريخ الشرطة المصرية، وتاريخ الأزهر الشريف.

وأضاف أنه تم عرض عدد من قصص بطولات ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية، بالإضافة إلى عرض عدد من الإصدارات للتعريف بحروب الجيل الرابع والحروب الغير نمطية التي تستهدف استغلال وسائل التواصل الحديثة ونشر الشائعات وإثارة الفوضى، لتوعية الشباب بهذه الأدوار الخفية حتى ينتبهوا لها ويحذروا منها.

رافق طلاب جامعة الأزهر خلال الزيارة المقدم محمود ايهاب  إدارة التربية العسكرية.
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