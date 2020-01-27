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تعليم

المحرصاوي يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي عقب مشاركته بمؤتمر "تجديد الفكر الإسلامي"

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:30 م
المحرصاوي يتفقد مستشفى
المحرصاوي يتفقد مستشفى جامعة الأزهر
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قســـم التعليــــم
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر ، منذ قليل، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الازهر ، والدكتور مجدي محمود، رئيس أقسام الجراحة العامة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور ممدوح الطحان رئيس قسم القلب السابق بكلية الطب ، مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر.

جاء ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة قطاعات جامعة الأزهر، وعقب انتهاء فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي والذي يقام برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. 

وخلال الزيارة المفاجئة أشاد رئيس جامعة الازهر بالجهود المبذولة والخدمات الطبية التى يقدمها مستشفى جامعة الأزهر التخصصى برئاسة الدكتور محمد عجاج، مدير المستشفى، وأثنى على الانضباط الملحوظ الذي لمسه من الأطباء وطاقم التمريض، والجهود التي تبذل لتخفيف المعاناة عن المرضى من المواطنين المترددين على المستشفى.

وأكد –في بيان المركز الإعلامي- أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أحد أفضل وأهم القطاعات الطبية على مستوى القارة، مشيرا إلى أنه شهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن زياراته المتكررة والمفاجئة شبه اليومية للمستشفيات التابعة للجامعة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بكافة مستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات الطبية ، بالقاهرة والأقاليم. 

ووجه رئيس الجامعة العاملين بالمستشفى بالحفاظ على هذا المستوى المتميز وبذل المزيد للقيام برسالتهم العظيمة تجاه المرضى، مؤكدا  توفير كل سبل الدعم الممكنه  لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وهي من أهم الأهداف التي تسعى جامعة الأزهر لتحقيقها في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المحرصاوي يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي عقب مشاركته بمؤتمر "تجديد الفكر الإسلامي"
المحرصاوي يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي عقب مشاركته بمؤتمر "تجديد الفكر الإسلامي"
المحرصاوي يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي عقب مشاركته بمؤتمر "تجديد الفكر الإسلامي"
المحرصاوي يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي عقب مشاركته بمؤتمر "تجديد الفكر الإسلامي"
المحرصاوي يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي عقب مشاركته بمؤتمر "تجديد الفكر الإسلامي"
المحرصاوي يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي عقب مشاركته بمؤتمر "تجديد الفكر الإسلامي"
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