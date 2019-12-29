في يوم الوفاء.. المحرصاوي يكرم أبناء جامعة الأزهر من مختلف الإدارات

نظمت جامعة الأزهر، حفل "يوم الوفاء" لتكريم الموظفين والعاملين المحالين للمعاش.





وثمّن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خلال الحفل، جهود الموظفين والعاملين بالجامعة، مؤكدًا أنهم ركيزة أساسية في تقدم الجامعة ومن أهم عوامل نجاحها في القيام بدورها التعليمي والبحثي والمجتمعي.





وأوضح خلال كلمته بـ"يوم الوفاء"، أن الجامعة كمؤسسة تعليمية لا تقتصر على الطالب والأستاذ فقط، ولكنها تشمل الموظف والعامل وغيرهما، فهي منظومة متكاملة تساهم بدورها الوطني في خدمة الطالب والجامعة والمجتمع.





وقال رئيس الجامعة، إن متطلبات تحسين العمل وتطويره تضعها إدارة الجامعة نصب أعينها، في إطار توجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث تهتم بمقومات العمل الرئيسية بشكل مستمر، ومن أهمها دعم الجزء الإنساني في العمل، متمنيًا أن يكون هذا توجه ونسق للجامعة ككل خلال الفترة الحالية والمستقبلية.





وأعرب في كلمته التي ألقاها في بداية التكريم، عن بالغ سعادته بأجواء الود والترابط التي شاهدها خلال فعاليات الاحتفال بين قيادات الجامعة والإدارات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدا أن العمل بروح الأسرة والفريق الواحد هو كلمة السر في النجاح والتقدم، الذي ننشده لجامعتنا العريقة التي نشرف جميعا بالانتماء إليها ووطننا الحبيب مصر.



