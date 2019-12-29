AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

في يوم الوفاء.. المحرصاوي يكرم أبناء جامعة الأزهر من مختلف الإدارات

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:39 م
المحرصاوي يكرّم أبناء
المحرصاوي يكرّم أبناء جامعة الأزهر من مختلف الإدارات
Advertisements
محمد شحتة
نظمت جامعة الأزهر، حفل "يوم الوفاء" لتكريم الموظفين والعاملين المحالين للمعاش.

وثمّن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خلال الحفل، جهود الموظفين والعاملين بالجامعة، مؤكدًا أنهم ركيزة أساسية في تقدم الجامعة ومن أهم عوامل نجاحها في القيام بدورها التعليمي والبحثي والمجتمعي.

وأوضح خلال كلمته بـ"يوم الوفاء"، أن الجامعة كمؤسسة تعليمية لا تقتصر على الطالب والأستاذ فقط، ولكنها تشمل الموظف والعامل وغيرهما، فهي منظومة متكاملة تساهم بدورها الوطني في خدمة الطالب والجامعة والمجتمع.

وقال رئيس الجامعة، إن متطلبات تحسين العمل وتطويره تضعها إدارة الجامعة نصب أعينها، في إطار توجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث تهتم بمقومات العمل الرئيسية بشكل مستمر، ومن أهمها دعم الجزء الإنساني في العمل، متمنيًا أن يكون هذا توجه ونسق للجامعة ككل خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

وأعرب في كلمته التي ألقاها في بداية التكريم، عن بالغ سعادته بأجواء الود والترابط التي شاهدها خلال فعاليات الاحتفال بين قيادات الجامعة والإدارات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدا أن العمل بروح الأسرة والفريق الواحد هو كلمة السر في النجاح والتقدم، الذي ننشده لجامعتنا العريقة التي نشرف جميعا بالانتماء إليها ووطننا الحبيب مصر.

حضر الحفل، الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، عميد كلية العلوم، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الدراسات العليا.
في يوم الوفاء.. المحرصاوي يكرم أبناء جامعة الأزهر من مختلف الإدارات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التأمين الصحي الشامل.. مقال لصيدلة الأزهر يفوز بالمركز الثاني عالميا

بعد إصابتها في حادث.. رئيس جامعة الأزهر يطمئن على حالة الطالبة أسماء يوسف

تواصل التصفيات النهائية للموسم الثامن من مسابقة إبداع

لتنمية المهارات.. مسابقة للشطرنج وتنس الطاولة بين طلاب طب الأزهر

معرض للكتاب بتخفيضات كبيرة خدمة لطلبة الأزهر

المحرصاوي يتفقد العيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط

ترشيحاتنا

أول رد فعل من فايلر عقب تأكد غياب سعد سمير 8 اشهر

بدون أدوية | جمال شعبان يكشف 6 طرق للتخلص من ضغط الدم المرتفع

راتب يصل لـ 5 آلاف جنيه.. وظائف لجميع المؤهلات بفنادق مرسى علم

أفقد امرأة النطق.. احذري كريم تفتيح البشرة يصيب بأمراض خطيرة

رسالة مؤثرة من مدرب الأهلي لـ سعد سمير بعد إصابته في وتر أكيليس

مقتل وإصابة 5 مصريين في الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟

احتكار | هيفاء وجسار وحكيم يسيطرون على 8 حفلات ليلة رأس السنة.. صور