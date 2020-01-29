الاهتمام مبيطلبش.. كتاب ساخر عن حياة السناجل

قال الكاتب الشاب مينا مجدي، إنه يكتب منذ 9 سنوات مجموعة من الدواوين الشعرية والكتب وكلها تتعلق بالمرأة وهذا لانه يشعر بأنه يستطيع التعبير عنهم، فقام بكتابة 4 دواوين شعرية 80% منها مخصصة للمرأة، ويقوم بتوجيه رسائل او نصائح لهم.









وتابع الشاب مينا مجدي، من خلال حواره في برنامج "ست الستات"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن هناك كثير من الفتيات غير المرتبطين "سناجل"، ويكون هذا اما باختيار الفتاة اما يكون رغمًا عنها لأسباب شخصية.









وأضاف الكاتب مينا مجدي، أنه قام بعمل كتاب ساخر عن حياة السناجل باسم "الاهتمام مبيطلبش"، ويقوم فيه بعرض كل المواقف التي تتعرض لها الفتاة غير المرتبطة ولكن بطريقة هزلية ساخرة، وناقش تلك المشكلة بالسخرية وتبسيطها وإيصالها بشكل سريع على القلب والعقل.









وأوضح أن الكتاب مقسم الى مجموعة من الأبواب ومنها باب باسم "كلهم مصطفى أبو حجر"، وباب: الراجل الحنين رزق"، وباب "الى الاكس مع تحياتي"، أنه يواجه كثير من الانتقادات من المجتمع الذكوري المصري لشعورها بالغيرة بأنه يكتب للمرأة ومشكلاتها وهكذا.









وردًا على هذه الانتقادات، فهو يرى أن الفتاة مظلومة نوعًا ما في مجتمعنا وأننا لا نشبه الغرب في بساطة علاقتهم، وأنها في الغالب تكون نتيجة لرد فعل وليس من يقوم بالفعل،وهو يحاول في الكتاب حل المشكلات التي من الممكن أن تتعرض لها الفتاة وهذا لتلافي مشكلات ما بعد الزواج وتؤدي في النهاية إلى الطلاق وهكذا.