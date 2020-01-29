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للعام الرابع.. مبادرة خيرية للكشف الطبي على غير القادرين بـ عيادات إم جي التخصصية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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رنا عصمت
أطلقت الدكتورة منارجازولي المالكة لعيادات إم جي التخصصية مبادرة خيرية تشمل توقيع كشف طبي مجاني لمدة شهر اعتبارًا من أول فبراير المقبل، وقالت الدكتورة منار جازولي اننا نستقبل حالات الكشف المجاني بـ عيادات أم جي التخصصية بجميع الاقسام وتشمل:
- قسم الأمراض الجلدية - قسم التخسيس - قسم العلاج الطبيعي - قسم الأسنان - قسم الأطفال - قسم الأمراض الباطنية
وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي تطلق فيها الدكتورة منار جازولي مبادرة خيرية لتقديم الكشف الطبي المجاني لغير القادرين في عياداتها المتخصصة التي تقع بشارع بابل بالدقي و تضم نخبة من الكوادر الطبية المتميزة الأجهزة والمعدات في هذا المجال:

- قسم التوليد وأمراض النساء - قسم العظام - قسم أمراض القلب - قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة - قسم المسالك البولية - قسم علاج الألم الي جانب اختيار حالتين في الاسبوع للطب النفسي وعلاج الإدمان.

وقالت الدكتورة منار جازولي ان هذه المبادرات تأتي استجابة لتوجه الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتشجيع القطاع الخاص علي تقديم مستوي طبي متقدم وتأكيدا علي ايمانها الشديد بالمسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في شتي المجالات.
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