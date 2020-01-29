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باحث: اجتماع القبائل الليبية مؤشر إيجابي لحل الأزمة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:44 م
ليبيا
ليبيا
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هاني حسين
قال  عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، إن هناك حراكا اجتماعيا كبيرا في ليبيا منذ إعلان تركيا التدخل في الشأن الليبي ومعظم القبائل الليبية تسعى الى البحث عن طريق جديد لحل الأزمة الليبية.

وأضاف عبد الستار حتيتة  في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  قبائل ليبيا تعبر عن الغالبية العظمى في ليبيا، ويشكلون 70% من الشعب الليبي.

وتابع عبد الستار حتيتة: "التدخل التركي السافر جعل القبائل الليبية  تعلن عن موقفها، وتوافدت القبائل على بني وليد لوضع خطة جديدة وطريق ليبي خالص لحل الازمة الليبي".

وأكمل عبد الستار حتيتة: "تجمع القبائل الليبية إدراك من الرأي العام الليبي بأن الغرب يستفيد من الأزمة الليبية واستمرارها وأن الغرب يحاول اطالة امد الازمة، والقبائل الليبية يريدون حقن دماء الشعب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

ولفت عبد الستار حتيتة: "اجتماع القبائل الليبية في بني وليد مؤشر إيجابي للحل الأزمة بشكل كامل".
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