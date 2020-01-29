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أخبار العالم

ماكرون يفتح النار على أردوغان: لم يحترم كلامه حول ليبيا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالنكث بتعهداته بشأن الهدنة في ليبيا. 

وقال ماكرون إن الرئيس التركي، لم يحترم كلامه حول ليبيا، وذلك عقب إرسال قوات تركية في ليبيا

ووصل جنود أتراك، فجر الأربعاء، إلى ميناء طرابلس، على متن مدمرتين حربيتين تركيتين، في تصعيد خطير منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة؛ لدعم ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا.

ورافقت المدمرتان، سفينة شحن، قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك رغم تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

وأكدت قناة "العربية" أن البارجتين التركيتين اللتان قامتا بعمليات الإنزال البحري لجنود بميناء طرابلس: تحملان اسم "غازي عنتاب" و"قيديز".

وأوضحت أن  "مليشيا الردع" و"ميليشيا النواصي" تكفلت بتأمين وصولهما إلى ميناء طرابلس، مؤكدة أنه تم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة طرابلس.
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