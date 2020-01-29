بعد خطة السلام.. إيران تتصدر محادثات نتنياهو مع وزير الدفاع الأمريكي

تصدرت إيران والعلاقات الأمنية مباحثات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مع مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن.

وأعلن مكتب نتنياهو أن الجانبين ناقشا العلاقات الأمنية التي وصلت إلى آفاق جديدة وسيتم مواصلة تعميقها.





ولم يصدر حتى الآن أي بيان من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وكان نتنياهو إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في البيت الأبيض خلال إعلان خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي غضون ذلك، قال ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تهدف إلى تغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى، والذي لا يعتبر موضع اتفاق لجميع الأطراف.

وكان فريدمان يرد على تناقض واضح في مصطلحات خطة "السلام إلى الازدهار" لإدارة ترامب التي نشرت، أمس الثلاثاء، بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن اقتراحه في اجتماع للبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.