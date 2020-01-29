الطفل المعجزة.. زياد مصاب بالتواحد وحفظ القرآن بـ 4 لغات

لم يمنع مرض التوحد، الطفل زياد ناصر، البالغ من العمر 10 سنوات، أن يحفظ القرآن الكريم كاملا ويتجاوز ذلك إلى القيام بتلاوته بـ 4 لغات مختلفة.

واستطاع الطفل البحريني ان يلفت، أنظار لجنة التحكيم في مسابقة جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة التي تستضيفها جازان في دورتها الـ 24، بتلاوت القرآن رغم مرضه.





وتمكن الطفل من تلاوة الطفل القرآن بلغات العربية والإنجليزية والأوردية والفرنسية، وذلك ما جعل الأمر ملفتا للجنة التحكيم في المسابقة التي عقدت في جازان في دورتها الـ 24.



