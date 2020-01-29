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أخبار العالم

الطفل المعجزة.. زياد مصاب بالتواحد وحفظ القرآن بـ 4 لغات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:53 م
الطفل زياد
الطفل زياد
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سعيد العربي

لم يمنع مرض التوحد، الطفل زياد ناصر، البالغ من العمر 10 سنوات، أن يحفظ القرآن الكريم كاملا ويتجاوز ذلك إلى القيام بتلاوته بـ 4 لغات مختلفة.

واستطاع الطفل البحريني ان يلفت، أنظار لجنة التحكيم في مسابقة جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة التي تستضيفها جازان في دورتها الـ 24، بتلاوت القرآن رغم مرضه.


وتمكن الطفل من تلاوة الطفل القرآن بلغات العربية والإنجليزية والأوردية والفرنسية، وذلك ما جعل الأمر ملفتا للجنة التحكيم في المسابقة التي عقدت في جازان في دورتها الـ 24.


وسيرعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء غد الخميس، الحفل الختامي وتسليم جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين؛ وذلك بقاعة الاحتفالات بمركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة، بحسب عاجل.

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