محافظ الدقهلية في المجلس التنفيذي: المتابعة أساس النجاح في العمل.. ويؤكد افتتاح المركز التكنولوجي في فبراير القادم.. وإنشاء ملعب مركز شباب ميت معاند بتكلفة مليون ونصف

- محافظ الدقهلية في المجلس التنفيذي:

- المتابعة أساس النجاح في العمل

- حصر شامل للاماكن المنخفضة لتجمع مياه الأمطار ومعالجتها

- افتتاح المركز التكنولوجي خلال فبراير القادم

- افتتاح ملعب مركز شباب ميت معاند في الدقهلية بتكلفة مليون ونصف













عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا للمجلس التنفيذي بالمحافظة بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين.





وقال محافظ الدقهلية إن المتابعة المستمرة للتنفيذ هي أساس النجاح لاي عمل نقوم به،وكلف مركز المعلومات بالمتابعة المستمرة للتأكد من انشاء قواعد بيانات بجميع القطاعات التابعة للمحافظة.





وقرر تشكيل لجنة دائمة تضم عددا من مسئولي الوحدات المحلية ومديرية الطرق وتوفير كافة الأدوات والمعدات اللازمة للمرور اليومي على الشوارع والارصفة واصلاح ما يوجد بها من عيوب وعرض تفصيلي بالأعمال قبل وبعد.





وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر شامل للاماكن المنخفضة التي تتجمع فيها مياه الأمطار ومعالجتها على الفور ،وتكليف وكيل وزارة التموين بقيام لجنة دائمة للمرور على مستودعات بيع البوتاجاز وحصر المشكلات التي تواجهها للعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.





وطالب محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير تفصيلي عن حجم الاموال المنصرفة لرد الشئ لاصله بالتنسيق مع المديرية المالية لتحديد المنصرف والمتأخر منها.





وأوضح محافظ الدقهلية أن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة سيكون على أعلى مستوى وسيتم افتتاحه خلال العيد القومي للمحافظة فبراير القادم ليقدم كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين بالشكل اللائق.





وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تحديد أولويات المشروعات والموضوعات التي يتم البدء في تنفيذها قبل غيرها.





كما افتتح، محافظ الدقهلية اليوم ملعب مركز شباب ميت معاند السباعي بمركز اجا بتكلفة إجمالية مليون ونصف، مؤكدا على دعمه الكامل لقطاع الرياضة وإنشاء مراكز رياضية لاستغلال طاقات الشباب.





وأشار مختار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد علي اهمية بناء الإنسان ثقافيًا وصحيًا ورياضيا ووجه بالاهتمام بالشباب واقامة المنشآت الرياضية المختلفة.





جاء ذلك خلال زيارته لمركز اجا بحضور رحاب المزين رئيس المركز وعلاء الشربيني وكيل مديرية الشباب والرياضة وأعضاء مجلس النواب عن دائرة أجا.





وقام محافظ الدقهلية بزيارة مصنع الشناوي للصناعات البلاستيكيه وكان في استقباله المهندس فاضل الشناوي رئيس مجلس إدارة المصنع وتفقد خلال الزيارة معرض المنتجات وخطوط الانتاج بالمصنع وشاهد بعض مراحل عملية الإنتاج واستمع الي شرح مفصل حول مراحل الإنتاج المختلفة .





وقال مختار فخور بهذا الصرح الصناعي العملاق وما أشاهده اليوم هو فخر لقطاع الصناعة في محافظة الدقهلية والصناعة والإنتاج هما سر تقدم وتمييز الدول .





وتفقد المحافظ مراحل اعمال التشطيبات النهائية بمبني وحدة مرور اجا تمهيدًا لافتتاحه في شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن هذا الصرح إضافة جديدة لمنظومة تقديم الخدمة للمواطنين بمركز ومدينة اجا .





جدير بالذكر أن وضع حجر أساس مبني وحدة مرور اجا تم في بداية عام 2018 بلغت تكلفته الإجمالية 6 مليون جنيه .





وعقد المحافظ اجتماعًا برجال الأعمال بمقر مجلس المدينة واكد علي ان ملف تحسين البيئة ملف حيوي وشائك وقياس تقدم اي دوله وتحضرها عن طريق تقييم مستوي النظافة بها .





وقال مختار إن أهم ما يميز الدقهلية هو مجتمعها المدني الذي يعد شريكًا أساسيًا وداعما للخدمات التنموية.





وأشار المحافظ إلي أن الدولة تقدم شهريا 70 مليون جنيه معاشات للمواطنين المسجلين علي برنامج تكافل وكرامة بالدقهلية بما يعادل ما يقرب من مليار جنيه سنويًا .





وأكد مختار أن رجال الأعمال لهم دور كبير في إقامة المشروعات والمصانع وتوفير فرص عمل للشباب في كافة القطاعات وخير دليل على ذلك أن عدد العاملين بالقطاع الحكومي 6 مليون موظف وعدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ أكثر من 18 مليون، مؤكدًا على نشر ثقافة العمل الحر.





كما عقد محافظ الدقهلية اجتماعًا بالعاملين بمجلس المدينة، مؤكدا ضرورة استقبال المواطنين وتقديم الخدمة بابتسامة والاستماع لمشاكلهم لأننا جميعًا نعمل كلا في موقعه من أجل خدمة المواطن.



