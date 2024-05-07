بدء تلقي طلبات التصالح بـ المراكز التكنولوجية بأحياء السويس

بدأت المراكز التكنولوجية على مستوى أحياء محافظة السويس في تلقي طلبات المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء في اطار القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ اعتبارًا من اليوم.

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على رؤساء الأحياء تذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام وانجاز ملفات التصالح والتأكيد على المتابعة المستمرة لملف التصالح.

تكليف التنفيذيين

تم تكليف القيادات التنفيذية بالمتابعة الميدانية لأعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح للتأكد من انتظام العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين في اطار قانون التصالح ولائحته التنفيذية.