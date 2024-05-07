عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تلقي طلبات التصالح بـ المراكز التكنولوجية بأحياء السويس

صدى البلد

بدأت المراكز التكنولوجية على مستوى أحياء محافظة السويس في تلقي طلبات المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء في اطار القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ اعتبارًا من اليوم.

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على رؤساء الأحياء تذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام وانجاز ملفات التصالح والتأكيد على المتابعة المستمرة لملف التصالح. 

تكليف التنفيذيين
تم تكليف القيادات التنفيذية بالمتابعة الميدانية لأعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح للتأكد من انتظام العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين في اطار قانون التصالح ولائحته التنفيذية.

اكي الأ التكنولوج الأحياء التكنولوجية الب التنفيذ البن التنفيذي الأجر السوي التصالح السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

الأهلي يصر على التعاقد مع لاعب صن داونز

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

قرار عاجل من النيابة ضد مطرب المهرجانات مجدى شطة.. صور

ترشيحاتنا

مستنقع النسيان داخل مخيمات صحراوية بسوريا وظروف معيشية قاسية.. القصة الكاملة لمعاناة أطفال ونساء مقاتلي داعش| 45 ألفا من 70 دولة

فصائل فلسطينية تعلن وفاة أسيرة إسرائيلية متأثرة بجراحها بعد قصف مكان احتجازها

بايدن تلاعب بنا.. إسرائيل: أمريكا وعدت حماس بإنهاء الحرب دون علمنا

أشعر بالأسى.. جوتيريش: يجب توفير الحماية للمدنيين في رفح الفلسطينية

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر المنشآت البحرية والعسكرية.. قصة بناء ترسانة الإسكندرية في عهد محمد علي

مش غالي.. سعر صادم لفستان أنغام في حفل دار الأوبرا بدبي  

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

فيل يهرب من السيرك لـ شوارع مونتانا الأمريكية.. فماذا حدث؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ