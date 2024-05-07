تداول 67 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 67000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 571 شاحنة و30 سيارة ، وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع ، 166 شاحنة و 25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 66000 طن بضائع ، 405 شاحنة و 5 سيارات.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة INCE FORUNTE على متنها 53 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، كما شهد ميناء نويبع تداول 4100 طن ، 365 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لاربع سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي ، بريدج واور.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AUS BRAVE وعلي متنها 4000 طن دقيق متجهة إلى اليمن.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 910 ركاب بموانيها.