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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 67 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 67000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 571  شاحنة و30 سيارة ، وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع ، 166 شاحنة و 25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 66000 طن بضائع ، 405  شاحنة و 5 سيارات.

 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة INCE FORUNTE  على متنها 53 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ،  كما شهد ميناء نويبع تداول 4100 طن ، 365  شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لاربع  سفن وهي ايلة ، كوين نفرتيتي ، بريدج  واور.

 كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AUS BRAVE وعلي متنها 4000 طن دقيق متجهة إلى اليمن.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 910 ركاب بموانيها.

البح البحر الأحمر الهند السفين الصادرات المركز المركز الاعلامي المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اول أيل بريد

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