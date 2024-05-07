بعد الفسيخ والرنجة.. صيدلانية تقدم وصفات للتخلص من احتباس المياه وتطهير المعدة.. فيديو

قدمت الدكتورة فاطمة أنور، دكتورة صيدلانية، وصفة طبيعية للتخلص من المياه أسفل الجلد، خاصة بعد تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم.

وقالت الدكتورة فاطمة أنور، دكتورة صيدلانية، خلال لقائها ببرنامج برنامج «جو هيلثي» تقديم الدكتورة حنان الحسيني، على قناة "صدى البلد"،: هناك وصفات للتخلص من احتباس المياه وتطهير المعدة".

وتابعت: "أول وصفة البقدونس والكرفس، ونجيب ملعقتين من كل نوع في كوبايتين مياه ونغليهم ونشرب المياه بعد ما تبرد، وهذا يساعد على التخلص من الأملاح والمياه".

واسترسلت الدكتورة فاطمة أنور، دكتورة صيدلانية،: "تاني وصفة هي سلطة خضار، لكن أهم عنصر فيها هو الثوم، وهذه الوصفة تعمل كمطهر عام للجهاز الهضمي".

