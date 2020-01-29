بعد اقترابها من الاستحواذ من فودافون مصر.. تعرف على STC عملاق الاتصالات السعودي ؟





أعلنت شركة stc السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة فودافون" بخصوص استحواذstc المحتمل على حصة فودافون البالغة 55% في شركة "فودافون مصر".





حسب الموقع الرسمي للشركة، اتفق الطرفان (stc ومجموعة "فودافون") على تقييم نقدي قدره 2,392 مليون دولار أمريكي (8,970 مليون ريال سعودي ) أي ما يعادل أكثر من 27 مليار جنيه مصري، لحصة المجموعة وهي 55% في "فودافون مصر"، أي ما يعادل 4,350 مليون دولار أمريكي (16,312 مليون ريال سعودي) لكامل قيمة "فودافون مصر"، وسيتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة.





وفي حال اكتمال الصفقة، يعتزم الطرفان إبرام اتفاقية شراكة سوق تُجيز استخدام علامة "فودافون" التجارية، وغيرها من خدمات "فودافون" الأخرى.





ما نعرفه عن اس تي سي





هي المشغل الأول لخدمات الاتصالات في السعودية، تأسست الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 20 أبريل 1998، الذي اعتمد نظام الشركة الأساسي.





في عام 2003 أدرجت الشركة 30% من أسهمها في البورصة السعودية في أكبر اكتتاب عرفته الأسواق العربية، خصص 20% من الأسهم المكتتبة للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية وخصصت 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و 5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد.





وفي إطار خطتها للتوسع، قامت شركة الاتصالات السعودية بالاستحواذ على نسبة 25% من مجموعة أكسيس - ماليزيا- والعاملة في مجال الاتصالات بقيمة بلغت 3.04 مليار دولار. والتي بدورها تدير عدد من شبكات الهاتف الجوال في كل من ماليزيا واندونيسيا والهند. وشملت الاتفاقية أيضا الاستحواذ على نسبة 51% من شركة نتارندو بي تي (أحد الشركات التابعة للمجموعة) والحاصلة على رخصة الهاتف الجوال في اندونيسيا.





كما حصلت شركة الاتصالات السعودية على 26% من رخصة الهاتف الجوال الثالثة في الكويت بقيمة وصلت 924.6 مليون دولار أمريكي.





كما استحوذت الشركةعلى نسبة 35% من حصص المساهمين في شركة اوجيه للاتصالات ومقرها الإمارات العربية المتحدة وذلك في بداية عام 2008. في صفقة بلغت قيمتها 2.85 مليار دولار أمريكي.





ولدى الشركة شبكة من الأعمال والاستثمارات في عدد من دول الخليج العربي وآسيا وأفريقيا، حيث تتواجد الشركة في الكويت والهند وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وجنوب أفريقيا والبحرين.





وحققت الشركة العديد من الجوائز أبرزها جائزة الملك عبد العزيز للجودة 2008م الممنوحة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، جائزة (الشفافية للشركات المساهمة السعودية) لعام 2008م الممنوحة من شركة BMG للاستشارات المالية، جائزة أفضل شركة اتصالات لعام 2008م الممنوحة من مجلة أريبيان بزنس.





وفق مؤشر براند فاينانس، تمتلك شركة الاتصالات السعودية، أغلى العلامات التجارية في الشرق الأوسط عن العام 2019 بقيمة 26.6 مليار ريال (7.1 مليار دولار)، كما تصنف ضمن أفضل 50 شركة رقمية على مستوى العالم في العام، والأولى فى الشرق الأوسط.



