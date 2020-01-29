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رياضة

بقيادة صلاح .. ليفربول يحقق فوزه الـ23 في الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك ويست هام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز فريق ليفربول على مضيفه ويست هام يونايتد بهدفين دون رد، وذلك  في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "لندن" الأوليمبي، والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي وذلك في إطار الجولة الـ18 من عمر الدوري الإنجليزي.

ومارس فريق ليفربول استراتيجية الضغط القوى على ويست هام منذ الدقيقة الأولي من إنطلاق صافرة البداية، وسط إنكماش واضح من أصحاب لأرض.

وكانت أخطر كرة في الربع ساعة الأولي، هي كرة توغل بيها ديفوك أوريجي إلى منطقة الجزاء مررها عرضية إلى محمد صلاح لكن حارس ويست هام أنقض عليها.

وتعرض ديفوك أوريجي في الدقيقة 34 للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحسم حكم المباراة ضربة جزاء على الفور تصدر لها الفرعون المصري محمد صلاح الذي سددها على يسار الحارس بكل سهولة.

وفي الدقيقة 78، أهدر صلاح كرة خطيرة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمي وست هام وخرجت ركلة مرمي.

ونجح ليفربول من تسجيل ثاني الأهداف من هجمة مرتدة سريعة قادها محمد صلاح بعد أن مرر الفرعون كرة بوجه القدم إلى زميله تشامبرلين الذي سجلها في الشباك بهد إنفراده بالحارس فابيانسكي. 

وغاب عن ليفربول في تلك المواجهة السنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وذلك بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مباراة ولفرهامبتون الأخيرة بالدوري الممتاز.

وأصبح رصيد ليفربول 70 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلهم ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة.
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