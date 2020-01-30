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رياضة

المصري يحسم مصير إيهاب جلال بعد تقديم استقالته

الخميس 30/يناير/2020 - 01:11 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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محمد رشاد
كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، عن مصير إيهاب جلال، مدرب الفريق؛ عقب الهزيمة من الجونة أمس، الأربعاء، بالدوري المصري الممتاز.

وقال "هاشم"، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "القاهرة والناس"، "من حق جماهير المصري أن تحزن وتخاف على ناديها، لاعبو الفريق لا يؤدون المطلوب منهم في المباريات وهذا حال الكرة، وهناك أندية كبيرة جدًا تتعادل مع فرق صغيرة".

وتابع "نحن مشجعون قبل أن نكون أعضاء مجلس إدارة، ونتمنى الحصول على بطولة لكي نهديها إلى جماهيرنا، وتحدثنا مع حمد إبراهيم المدرب وسنتوجه لنيجيريا وإيهاب جلال سيكون متواجدا مع البعثة".

ويلتقي المصري، منافسه إينوجو رينجرز النيجيري مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح عضو مجلس المصري، "تحدثنا إلى حمد إبراهيم لأننا لا نريد أن نضغط على إيهاب جلال بشكل عصبي أكثر من ذلك، لأنه كان حزينًا بعد المباراة مثل الجميع ورحل عقب اللقاء مباشرة، ولكنه متواجد مع الفريق ولا توجد نية لرحيله".
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