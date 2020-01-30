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رياضة

تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي

الخميس 30/يناير/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
واصل فريق ليفربول تحقيق الانتصارات بفوز الـ23 على مضيفه ويست هام يونايتد بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "لندن" الأولمبي.

وأصبح رصيد ليفربول 70 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلفها ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة.

وجاءت المباريات المتبقية لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي كالآتي

ساوثهامبتون السبت 1\2\2020
نورويتش سيتي 15\2\2020
وست هام 24\2\2020
واتفورد 29\2\2020
بورنموث 7\3\2020
ايفرتون 14\3\2020
كريستال بالاس 21\3\2020
مانشستر سيتي 4\4\2020
أستون فيلا 11\4\2020
برايتون 18\4\2020
بيرنلي 25\4\2020
ارسنال 2\5\2020
تشيلسي 9\5\2020
نيوكاستل يونايتد 17\5\2020
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