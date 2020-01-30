تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول تحقيق الانتصارات بفوز الـ23 على مضيفه ويست هام يونايتد بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "لندن" الأولمبي.





وأصبح رصيد ليفربول 70 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلفها ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة.





وجاءت المباريات المتبقية لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي كالآتي





ساوثهامبتون السبت 1\2\2020

نورويتش سيتي 15\2\2020

وست هام 24\2\2020

واتفورد 29\2\2020

بورنموث 7\3\2020

ايفرتون 14\3\2020

كريستال بالاس 21\3\2020

مانشستر سيتي 4\4\2020

أستون فيلا 11\4\2020

برايتون 18\4\2020

بيرنلي 25\4\2020

ارسنال 2\5\2020

تشيلسي 9\5\2020