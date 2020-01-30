ضبط عصابة بكار للاتجار فى المواد المخدرة بشبرا الخيمة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط عصابة بكار للاتجار فى المواد والأقراص المخدرة.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة من ضبط "عمرو م ا" شهرته "بكار" عاطل وبحوزته (70) قرصا مخدرا ومبلغ 290 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"احمد ع ع" عاطل وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 110 جرامات ومبلغ 520 جنيها، وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.





كما تم ضبط "محمود ر ا" عاطل وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 80 جراما ومبلغ 710 جنيهات وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.





وضبط "سيد ح س" عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 130 جراما ومبلغ 340 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.