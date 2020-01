مشهد مرعب في معبد هندي.. ألعاب نارية تصيب 17 شخصا.. فيديو

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن 17 شخصًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، أصيبوا بسبب خروج عرض ألعاب نارية داخل معبد هندي عن السيطرة.

وأوضحت القناة أن الحادث وقع أمس في معبد ناداكافو ديفي بولاية كيرالا الهندية، حيث تجمع عدد كبير من رواد المعبد لمشاهدة عرض الألعاب النارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسجل لحظات خروج الألعاب النارية عن السيطرة، وإصابة بعض الحضور الذين تعالت صرخاتهم بينهما يحاولون الابتعاد عن مصدر النيران.

وقالت الشرطة الهندية إنه عندما بدأ عرض الألعاب النارية سقطت بعض المفرقعات وسط الحضور وانفجرت.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى محلي، حيث تعاني حالة واحدة على الأقل من حروق خطيرة، بينما لم تتعد إصابات الآخرين حروقًا بسيطة.

