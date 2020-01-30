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أخبار العالم

الهند تهدد باكستان بنزاع مسلح جديد.. تفاصيل

الخميس 30/يناير/2020 - 06:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
هدد رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، جارته دولة باكستان بأن بلاده لديها الإمكانات العسكرية لإلحاق الهزيمة بها في غضون 10 أيام على الأكثر في حال اندلاع نزاع مسلح جديد بين الدولتين المتنافستين في جنوب آسيا.

وقال مودي خلال كلمة ألقاها في أكاديمية عسكرية في نيودلهي ونقلتها شبكة "سكاي نيوز"، "سبق أن خسرت باكستان 3 حروب.. لن تحتاج قواتنا العسكرية لأكثر من 7-10 أيام من أجل إسقاط باكستان".

وتصادمت القوتان النوويتان في 3 حروب منذ الانقسام في 1947، فيما تواجهت مقاتلات تابعة لهما فوق النطاق المتنازع عليه في كشمير العام الماضي.

وأشار إلى غارات القوات الجوية الهندية في الأراضي الباكستانية في 2016 و2019.

واعتبر أن باكستان تستمر في "الحرب بالوكالة" عبر تقديمها الدعم سرا إلى جماعات متمردة في كشمير الهندية، حيث تواجه الهند تمردا عسكريا.

من جانبها، نددت باكستان بتعليقات مودي ووصفتها بـ"غير المسئولة والمحرضة على الحرب" والتي تعكس "المحاولات اليائسة" للمسؤولين في الهند من أجل "صرف الانتباه عن الانتقادات المتزايدة حيال سياساتهم التمييزية، على المستوى المحلي والدولي".
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