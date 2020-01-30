AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادي مصر يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة بيراميدز.. مستند

الخميس 30/يناير/2020 - 03:08 م
مباراة بيراميدز ونادي
مباراة بيراميدز ونادي مصر
Advertisements
محمد السعيد
تقدم نادي مصر بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد الحكم طارق مجدي، اعتراضا على قراراته أمس، الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 ، من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت مباراة الأمس، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، طرد ثلاث لاعبين من نادي مصر.

وتضمن بيان نادي، أن الفريق، تعرض لظلم كبير خلال مباراة الأمس أمام بيراميدز، من قبل حكم المباراة، ومعاملة اللاعبين بشكل سيئ.

وطالب نادي مصر اتحاد الكرة بفتح  تحقيق مع طاقم تحكيم المباراة، بعد الأخطاء الكارثية التي سقطوا فيها بالأمس، كما طالب لجنة الحكام بالاستعانة بطبيب نفسي، لمساعدة الحكام على الاتزان خلال المباراة.

وأعلن نادي مصر رفضه تولي الحكم طارق مجدي إدارة أي مباراة له في الفترة المقبلة.

يذكر أن نادي مصر يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة.




نادي مصر يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة بيراميدز.. مستند
نادي مصر يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة بيراميدز.. مستند
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدأها بـ الإسكندرية ..فروع الحكام فى قبضة الغندور .. الجيزة فى الطريق والغربية استثناء

جمال الغندور يتحدى مرتضى منصور: الحنفي مميز واسألوا الخبراء عن ضربتي جزاء الزمالك

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 3 مباريات

اتحاد الكرة يمتص غضب الزمالك بإيقاف طارق سامي حكم مباراة أسوان

ننشر طاقم حكام مباراة الزمالك وطنطا.. غدا

نادي مصر بـ10 لاعبين بعد طرد أحمد يوسف أمام بيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

بعد تدهور حالتها الصحية.. تعرف على اسم نادية لطفي الحقيقي وسر دخولها عالم الفن

بالتعاون مع السعودية .. النائب العام يحيل أكبر عصابة تهريب مخدر الكبتاجون للجنايات

حقيقة انفصال وفاء الكيلاني وتيم الحسن

عاجل.. راكبة تهدد بتفجير نفسها داخل طائرة بأحد المطارات في موسكو

ابتعدوا عن هذه السوائل.. طبيب يكشف أضرار تناولها على المعدة... فيديو

4 مرشحين جدد لمنصب نقيب المحامين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير استراتيجي: أمريكا تقيد العراق في القضاء على الإرهاب.. فيديو

محلل سياسي: تركيا منبع إرهاب العالم.. فيديو

داليا زيادة: الجماعة الإرهابية ارتكبت أكثر من 3 آلاف جريمة خلال عامين فقط.. فيديو