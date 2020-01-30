نادي مصر يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة بيراميدز.. مستند





وشهدت مباراة الأمس، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، طرد ثلاث لاعبين من نادي مصر.





وتضمن بيان نادي، أن الفريق، تعرض لظلم كبير خلال مباراة الأمس أمام بيراميدز، من قبل حكم المباراة، ومعاملة اللاعبين بشكل سيئ.





وطالب نادي مصر اتحاد الكرة بفتح تحقيق مع طاقم تحكيم المباراة، بعد الأخطاء الكارثية التي سقطوا فيها بالأمس، كما طالب لجنة الحكام بالاستعانة بطبيب نفسي، لمساعدة الحكام على الاتزان خلال المباراة.





وأعلن نادي مصر رفضه تولي الحكم طارق مجدي إدارة أي مباراة له في الفترة المقبلة.





يذكر أن نادي مصر يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة.

















تقدم نادي مصر بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد الحكم طارق مجدي، اعتراضا على قراراته أمس، الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 ، من مسابقة الدوري الممتاز.