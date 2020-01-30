AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عبر الشاشة التفاعلية الجديدة.. طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

الخميس 30/يناير/2020 - 06:02 م
الشاشة التفاعلية
الشاشة التفاعلية لجهاز حماية المستهلك
Advertisements
محمد صبيح
افتتح اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، المنفذ الإلكترونى المميكن لتلقي شكاوى المستهلكين الشاشة التفاعلية في محافظة بورسعيد، حيث تم تثبيتها بموقع متميز بمنطقة سوق السمك الجديد – شارع القنال الداخلى، لتلقى شكاوى المواطنين وبثها لجهاز حماية المستهلك، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على أن يتم تعميم التجربة فى باقى أماكن التجمعات فى المرحلة المقبلة. 

كيف تعمل الشاشة التفاعلية لجهاز حماية المستهلك

1- تعمل هذه الشاشات التفاعلية من خلال تزويدها ببرنامج كامل لتلقى الشكاوى وبثها إلكترونيًا لغرفة جهاز حماية المستهلك 

طريقة تقديم شكوى عن طريق الشاشة التفاعلية لجهاز حماية المستهلك

1- دخول الشاكى على الموقع الإلكترونى واختيار اللغة المناسبة ثم ادخال بيانات الشكوى

2- الضغط على مؤشر الإدخال يتم إرسال الشكوى إلكترونيا إلى غرفة عمليات ومركز الاتصال الرئيسى

3- يتم إحالتها فورا للمختص للتفاعل واتخاذ إجراءات الفحص والحل

أماكن الشاشة التفاعلية لجهاز حماية المستهلك

من المستهدف أن يتم وضع هذه الشاشات لاحقا بالمولات التجارية الكبرى والجامعات وأمام دواوين المحافظات والميادين العامة ومحطات القطارات والمطارات وغيرها من أماكن التجمعات، ليستفيد منها أكبر عدد من المستهلكين في حل مشكلاتهم وتوعيتهم.

افتتح الدكتور راضي عبد المعطى – رئيس جهاز حماية المستهلك فرعا جديدا بمحافظة بورسعيد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور  على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عادل الغضبان– محافظ بورسعيد واللواء  يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وناصر ثابت – وكيل وزارة التموين بالمحافظة للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة.

وأوضح أن خطة الجهاز لافتتاح أفرع جغرافية على مستوى الجمهورية يأتى في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  – رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين كافة وسرعة التجاوب مع شكواهم والعمل على حلها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار. 

أشار الدكتور راضي عبد المعطى إلى أن الجهاز سيطلق حملات رقابية لضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين من خلال سيارات الضبطية القضائية التي ستجوب محافظة بورسعيد اليوم عقب افتتاح الفرع  للقضاء على أي ممارسات سلبية تضر بمواطنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز حماية المستهلك ينفذ قوافل اليوم المفتوح ببني سويف لحل شكاوى المواطنين

وزير التموين يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك بمحافظة أسوان

7 طرق لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

حماية المستهلك: فروع للجهاز بجميع المحافظات فى 30 يونيو..فيديو

7 طرق للتواصل مع حماية المستهلك.. تعرف عليها

مع بدء الأوكازيون الشتوي.. 6 طرق لجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن المحتالين

ترشيحاتنا

بعد تراجع الأداء والنتائج.. طريقة وحيدة تعيد الزمالك إلى المنافسة

تصرف استفزازي من مرتكب مجزرة كفر الدوار داخل المحكمة.. ماذا فعل؟

لكل اسم حكاية.. حديقة حيوان الإسكندرية.. تاريخ ينتظر التجديد.. صور

قشر اليوسفي يحميك من السرطان.. إليك طريقة استخدامه

اتجوز على زينب.. أحمد حسن اليوتيوبر الشهير يثير ضجة على إنستجرام بعد صورته الأخيرة

عرض برتغالي لمهاجم بروسيا مصر.. وإسلام الشاطر يرفض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الكنارى.. زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد خطبتها لشاب مصري.. 10 معلومات عن جينيفر ابنة بيل جيتس

بمنافسة شرسة.. أبطال مصر يحققون أعلى المراكز ببطولة الجمهورية للمكفوفين