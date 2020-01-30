عبر الشاشة التفاعلية الجديدة.. طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

افتتح اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، المنفذ الإلكترونى المميكن لتلقي شكاوى المستهلكين الشاشة التفاعلية في محافظة بورسعيد، حيث تم تثبيتها بموقع متميز بمنطقة سوق السمك الجديد – شارع القنال الداخلى، لتلقى شكاوى المواطنين وبثها لجهاز حماية المستهلك، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على أن يتم تعميم التجربة فى باقى أماكن التجمعات فى المرحلة المقبلة.
كيف تعمل الشاشة التفاعلية لجهاز حماية المستهلك
1- تعمل هذه الشاشات التفاعلية من خلال تزويدها ببرنامج كامل لتلقى الشكاوى وبثها إلكترونيًا لغرفة جهاز حماية المستهلك
طريقة تقديم شكوى عن طريق الشاشة التفاعلية لجهاز حماية المستهلك
1- دخول الشاكى على الموقع الإلكترونى واختيار اللغة المناسبة ثم ادخال بيانات الشكوى
2- الضغط على مؤشر الإدخال يتم إرسال الشكوى إلكترونيا إلى غرفة عمليات ومركز الاتصال الرئيسى
3- يتم إحالتها فورا للمختص للتفاعل واتخاذ إجراءات الفحص والحل
أماكن الشاشة التفاعلية لجهاز حماية المستهلك
من المستهدف أن يتم وضع هذه الشاشات لاحقا بالمولات التجارية الكبرى والجامعات وأمام دواوين المحافظات والميادين العامة ومحطات القطارات والمطارات وغيرها من أماكن التجمعات، ليستفيد منها أكبر عدد من المستهلكين في حل مشكلاتهم وتوعيتهم.
افتتح الدكتور راضي عبد المعطى – رئيس جهاز حماية المستهلك فرعا جديدا بمحافظة بورسعيد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عادل الغضبان– محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وناصر ثابت – وكيل وزارة التموين بالمحافظة للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة.
وأوضح أن خطة الجهاز لافتتاح أفرع جغرافية على مستوى الجمهورية يأتى في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين كافة وسرعة التجاوب مع شكواهم والعمل على حلها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار.
أشار الدكتور راضي عبد المعطى إلى أن الجهاز سيطلق حملات رقابية لضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين من خلال سيارات الضبطية القضائية التي ستجوب محافظة بورسعيد اليوم عقب افتتاح الفرع للقضاء على أي ممارسات سلبية تضر بمواطنيها.