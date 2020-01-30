شاهد.. شجرة تفاح نيوتن داخل جامعة كامبريدج ببريطانيا

قالت الدكتورة حنان خليفة ، أستاذ قسم تطوير التعليم بجامعة كامبريدج، إن العالم الشهير نيوتن كان نائما تحت شجرة داخل الجامعة واستلهم قانون الجاذبية عقب سقوط التفاحة عليه.





ووقفت "خليفة"، خلال برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على «دي ام سي»، تقديم «أحمد فايق»، أمام إحدي الأشجار داخل حرم الجامعة وأكدت أنها شجرة نيوتن الشهيرة.





وأضافت حنان خليفة، أنها جاءت إلى كامبردج في 2004، وبدأت العمل الرسمي، مشيرة إلى أنها كل ما تقرر الرحيل يتم تكليفها بمهمة جديدة.





وأشارت حنان خليفة، إلى أنها سافرت إلى العديد من بلدان العالم، وأن نظام التعليم يختلف من بلد الى اخرى حسب التوجه السياسي والديني.





وأكدت حنان خليفة أن جامعة كامبريدج تعد من أهم خمس جامعات على مستوى العالم.