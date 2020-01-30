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محافظات

تخدم 6 ملايين موطن.. انشاء مبني جديد لمستشفي القلب والصدر بالمنيا

الخميس 30/يناير/2020 - 08:57 م
لجنة الاقتراحات
لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان
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ايمن رياض
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان علي الطلب المقدم من الدكتور سمير رشاد ابو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط شمال المنيا بشان انشاء جناح جديد بمستشفي القلب والصدر بالمانيا. 

وقال ابو طالب ان المستشفي الحالية لا يوجد بها سوي 8 اسرة عناية مركزة وهي المستشفي الوحيد علي مستوي محافظة المنيا وتخدم حوالي 6  ملايين نسمة وان عدد اسرة العناية المركزة الحالية لجميع المواطنين لانه لا يوجد بديل في محافظة المنيا مما يسبب صعوبة كبيرة في الحصول علي سرير عناية مركزة في عناية الصدر .

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واوضح انه يوجد مساحة ارض فضاء داخل اسوار المستشفي وبها موافقة من جهاز المجتمعات العمرانية بالمنيا للبناء عليها الجناح الجديد. 

واشار الى ان اللجنة وافقت بحضور اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا والدكتور عبد الناصر حسان أمين جامعة المنيا لشئون المستشفيات الجامعية والدكتور مجدي مصطفي كامل نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمنيا وبعض المختصين والتنفيذين من وزارتي المالية و التخطيط واعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، وتمت الموافقة علي ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للإدراج في الخطة. 

تخدم 6 ملايين موطن.. انشاء مبني جديد لمستشفي القلب والصدر بالمنيا
تخدم 6 ملايين موطن.. انشاء مبني جديد لمستشفي القلب والصدر بالمنيا
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