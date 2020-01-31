كأس ملك إسبانيا .. إشبيلية يودع المسابقة بثلاثية من فريق بالدرجة الثانية

ودع فريق إشبيلية مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور الـ 16 بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مضيفه ميرانديس من الدرجة الثانية.

حسم فريق ميرانديس المواجهة خلال الشوط الأول، حيث سجل الهدفين، اللاعب البرازيلي ماثيوس أياس في الدقيقتين السابعة، والـ 30.

وسجل أصحاب الأرض الهدف الثالث عبر الوسط ألفارو راي في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة، وقلص إشبيلية الفارق بهدف سجله نوليتو في الوقت بدل الضائع.





وكان نادي برشلونة قد تأهل لدور ربع النهائي، من بطولة كأس ملك إسبانيا ، بإقصائه مضيفه نادي ليجانيس بفوزه عليه بخماسية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ 16.



