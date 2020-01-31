أول تصريحات أزارو بعد مشاركته الأولى في الدوري السعودي

أكد وليد أزارو مهاجم نادي الاتفاق السعودي، أنه تلقى دعما كبيرًا من جماهير النادي الأهلي خلال فترة لعبه ضمن صفوف الفريق الأحمر.





وانضم أزارو لصفوف الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادما من النادي الأهلي.





كما عبر أزارو في تصريحات عبر قناة الرياضية السعودية، عن سعادته بالدعم الذي تلقاه من جماهير الاتفاق السعودي في أول ظهور له مع الفريق، ولعب كبديل في فوز فريقه على الوحدة بنتيجة 3-1 بالجولة الـ16 من دوري المحترفين.





وعن إمكانية العودة لصفوف منتخب بلاده، قال أزارو: "أتمنى أن تكون فرصة للعودة ضمن صفوف المنتخب المغربي، ولكن ذلك سيكون وفقا لرؤية المدير الفني".



