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رياضة

مرتضى منصور يكشف سببا مفاجئا لإرسال قائمة الزمالك لمواجهة السوبر الأفريقي

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن السبب الرئيسي وراء ارسال قائمة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمواجهة الترجي التونسي.

ويواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي يوم 14 فبراير في إطار السوبر الافريقي في دولة قطر، وهو ما يرفضه مجلس ادارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية إنه لم يحدد مكانا حتى الآن لإقامة السوبر الافريقي وأنه غير معترف باقامته في قطر.

وأضاف :" لدينا مؤتمر صحفي يوم الأحد، سنكشف بالمستندات الإرهاب والتهديدات التي نتعرض لها. وأرسلنا خطابا إلى كاف كذلك وسيناقشه قبل انطلاق مؤتمرنا الصحفي".

وأكمل:"  أرسلت القائمة إلى كاف بغض النظر عن مكان لعب المباراة، والملف لدى القيادة السياسية والأجهزة الرقابية. هذه قضية أمن قومي مصري، هل من الممكن أن نلعب في دولة معادية".
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