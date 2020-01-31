أهالي فيصل يشكون من عشوائية التكاتك

أرسل القارئ محسن السوهاجي شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكو من فوضى الـ"توك توك" بشارع الدكتور أحمد زويل بالطوابق فيصل التابعة لمحافظة الجيزة.





وأوضح السوهاجي أن انتشار التوك توك يؤدى إلى العشوائية وانتشار المشادات والحوادث لأن سائقيه معظمهم أطفال لا يتعدون 12 عاما بالإضافة إلى تعطيل حركة السير داخل الشارع بسبب الموقف العشوائي الموجود في تقاطع شارع احمد زويل مع شارع فيصل .





وطالب المسئولين ببحث المشكلة التى تزعج أهالي المنطقة بالكامل وعمل موقف بعيد عن مدخل الشارع لمنع الزحام .



