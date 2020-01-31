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بين الناس

أهالي فيصل يشكون من عشوائية التكاتك

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محسن السوهاجي شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكو من فوضى الـ"توك توك" بشارع الدكتور أحمد زويل بالطوابق فيصل التابعة لمحافظة الجيزة.

وأوضح السوهاجي أن انتشار التوك توك يؤدى إلى العشوائية وانتشار المشادات والحوادث لأن سائقيه معظمهم أطفال لا يتعدون 12 عاما بالإضافة إلى تعطيل حركة السير داخل الشارع بسبب الموقف العشوائي الموجود في تقاطع شارع احمد زويل مع شارع فيصل .

وطالب  المسئولين ببحث المشكلة التى تزعج أهالي المنطقة بالكامل وعمل موقف بعيد عن مدخل الشارع لمنع الزحام .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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