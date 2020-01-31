فيروس كورونا في الخليج.. كيف استعدت مطارات الإمارات والكويت لمواجهته؟

إجراءات واستعدادات مكثفة أجرتها مطارات الإمارات والكويت للتصدي ومواجهة الفيروس الصيني الجديد كورونا، وسط حالة من التأهب في العالم بعد تمدد الفيروس لعدة دول.



إجراءات إماراتية

كشفت معظم شركات الطيران بدولة الإمارات المتحدة عن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الصيني الجديد المنتشر بين بعض دول العالم مؤخرا.





وأكد متحدث باسم مؤسسة مجموعة طيران الإمارات أن السلطات الصحية بدبي تقوم بفحص الركاب وأطقم الطائرات القادمين القادمين على متن رحلات طيران الإمارات من بكين وشنغهاي وغوانزو، وإخضاعهم إلى مسح حراري واستبيان أسئلة لتقييم المخاطر أثناء مغادرة البر الرئيسي للصين، وفقا لبيان صحفي.





وذكر وفقا لبيان، أن الناقلة على اتصال وثيق مع جميع الهيئات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين وغيرها من الهيئات التنظيمية، وتتقيد بتوجيهاتهم وتوجيهاتهم، مع مراقبة تطورات الأوضاع عن كثب، واتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية، التي لا تنصح حاليًا بأي قيود على السفر.





وأضاف المتحدث، أن الناقلة تقدم الأقنعة ومعقمات اليد لطواقمها على متن رحلاتها إلى بكين وشانغهاي وغوانزو وهونج كونج وتايبيه وهانوي وهو شي مين ، ولديهم خيار ارتداء الأقنعة على متن الطائرة.





ولفت إلى أنه تم تدريب طواقم الشركة لاتباع أفضل الممارسات في مجال النظافة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي” أياتا” واتباع إجراءات التشغيل القياسية للتعامل مع أي حالات مشتبه بها على متن الطائرة.





وأما شركة الاتحاد للطيران فقالت وفقا لأفادة رسمية أنها تعمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين في الصين وأبوظبي للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا المتفشي حاليا في الصين.





وأضافت الشركة أنه بعد اجتماع عقد بين جميع الجهات المعنية، أعطت دائرة الصحة- أبوظبي تعليمات بتطبيق إجراءات الفحص الحراري على جميع المسافرين وطواقم الطائرات على الرحلات المقبلة من الصين.





وأوضحت الشركة أنه تم تخصيص بوابات محددة في مطار أبوظبي الدولي لجميع المسافرين على الرحلات المقبلة من الصين مع مواقف خاصة لجميع طائرات الشحن المقبلة من الصين حيث سيخضع طاقم الطائرة لنفس إجراءات الفحص بالتصوير الحراري التي يخضع لها المسافرون.





الكويت تتأهب

وفي الكويت واصلت وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال فيروس كورونا للبلاد، وباشرت الكاميرات الحرارية في مطار الكويت الدولي أمس فحص القادمين، ولم يُعلن عن أي حالة اشتباه.





وأكدت الوكيلة المساعدة للصحة العامة د. بثينة المضف أن الوزارة تراقب تطورات الفيروس الجديد الذي بدأ يتفشى في الصين ودول اخرى شرق آسيوية، وذلك بالتواصل والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التي عقدت اجتماعين متتاليين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ومن خلال لجنة الطوارئ، لبحث تداعيات انتشار العدوى.



