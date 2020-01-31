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فن

ملابس كات ومكشوفة.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها داخل سيارتها

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:41 م
الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورًا جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية، بإطلالة جذابة داخل سيارتها مرتدية بدى كت اسود مكشوف البطن، وبنطلون أسود، ونظارة شمس، نال إعجاب متابعيها، وعلقت قائلة "جمعة مباركة".

يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

شاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.

ملابس كات ومكشوفة.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها داخل سيارتها
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