فريق التدخل السريع ينفذ مسنة مريضة بلا مأوى في سوهاج.. صور

وجهت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بالوزارة بسرعة التعامل مع ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى حول وجود سيدة مسنة مريضة بلا مأوى تفترش الرصيف بشارع العارف بالله بحى غرب محافظة سوهاج.





توجه الفريق على الفور لمكان تواجد السيدة المسنة وأجرى دراسه حالة لها وتبين إنها تدعى / أمانى ه‍ أ وتبلغ من العمر ٦٠عاما مواليد محافظة القاهرة وهى ربه منزل ومطلقة ولديها طفل وعمره ١٥ عام يعيش مع زوجها السابق وتبين للفريق إنها تعانى من بعض الاضطرابات النفسية البسيطة ووجدها الفريق فى حاله إعياء شديد.





قام الفريق بالتنسيق مع مستشفى سوهاج العام لاستقبال السيدة المسنة لتتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم نقلها بسيارة إسعاف وخضعت لفحص طبي شامل وحجزت بالمستشفى.





ويتابع الفريق تحسن حاله السيدة المسنة وخضوعها للعلاج النفسي والطبي المكثف وتماثلها للشفاء تمهيدآ لاستقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.



