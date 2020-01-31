كواليس بعثة الأهلي في السودان قبل مواجهة الهلال .. لحظة بلحظة

كشفت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أن كل الأمور تسير علي ما يرام حتي الآن.





وقال مصدر بالبعثة في تصريحات خاصة إن الأمور جيدة جدًا حتي الآن والفريق في فندق الإقامة الذي يقع بعيدًا عن الكتلة السكنية للعاصمة الخرطوم.





وأضاف أن الفندق يعد الأكير والأضخم هناك وسهل تأمينه للغاية .





وأوضح أن عناصر من الشرطة السودانية تؤمن البعثة بشكل واضح منذ وصولها الي مطار الخرطوم وحتي وصولها للفندق .





وتابع أن الفريق قد وصل الي المطار واستقبله السفير المصري بالسودان حسام عيسي وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري بجانب بعض الجماهير المصرية المقيمة هناك.





وفور وصول البعثة للفندق صعد الجميع إلي غرفهم بعد إنهاء سمير عدلي كافة إجراءات التسكين قبل وصول البعثة .





وتناول الفريق وجبة العشاء ثم عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الاهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبيه اشتملت على عرض بعض لقطات المنافس.





وتناول الفريق وجبة الإفطار اليوم طبقًا لبرنامج واضح ومحدد سلمه حسام عاشور لكل اللاعبين بصفته الكابتن ثم أدي الجميع صلاة الظهر في فندق الإقامة.