غياب "مو" ليس جيدًا.. كلوب يعلق على مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020





وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أكد أن محمد صلاح سيكون رقم 1 في القائمة لأولمبياد طوكيو لكن قرار المشاركة سيكون بيد نجم الريدز.









وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي:" لم يتخذ اي قرار حتى الآن بشأن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، سأتحدث مع "مو" بشأن هذا الأمر".









وأضاف يورجن كلوب، كنت أتمنى أن يكون لدينا قائمة كاملة للجولة التحضيرية للموسم المقبل، لكن هذا لن يحدث لعدة أسباب".









واختم يورجن كلوب:" الأولمبياد شيء مذهل لكن غياب أحد لاعبينا ليس شيئا جيد".









وفي حال شارك محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020، سيغيب النجم المصري عن ليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد، وانطلاقة البريميرليج 2020- 2021.









علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على إمكانية مشاركة نجم مصر الدولي، محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.