مستشار الرئيس للصحة النفسية يوجه رسائل للآباء لعلاج التنمر

عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "التنمر والصحة النفسية"، بحضور الدكتور أحمد عكاشة مستشار الرئيس للصحة النفسية وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي.





وقال الدكتور عكاشة، إن تزايد وقائع التنمر في العديد من دول العالم خلال العام الماضي كانت بمثابة صيحة عالمية لإنقاذ الأجيال الجديدة من وحش التنمر المدمر، معرفا التنمر بأنه سلوك عدواني متكرر، بهدف الإضرار بشخص آخر عمدا، جسديا ونفسيا.



