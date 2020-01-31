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ديني

مستشار الرئيس للصحة النفسية يوجه رسائل للآباء لعلاج التنمر

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:35 م
مستشار الرئيس للصحة
مستشار الرئيس للصحة النفسية يوجه رسائل للآباء لعلاج التنمر
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القسم الديني
عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "التنمر والصحة النفسية"، بحضور الدكتور أحمد عكاشة مستشار الرئيس للصحة النفسية وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي.

وقال الدكتور عكاشة، إن تزايد وقائع التنمر في العديد من دول العالم خلال العام الماضي كانت بمثابة صيحة عالمية لإنقاذ الأجيال الجديدة من وحش التنمر المدمر، معرفا التنمر بأنه سلوك عدواني متكرر، بهدف الإضرار بشخص آخر عمدا، جسديا ونفسيا.

وأكد عكاشة أن هناك رابطا قويا بين التنمر والانتحار، حيث أدى التنمر إلى العديد من حالات الانتحار كل عام، ويقدر أن ما بين ١٥ و٢٥ طفلا ينتحرون سنويا في بريطانيا وحدها، لافتا إلى أنه ليس من الضروري أن ينطوي التنمر على الإجرام أو العنف الجسدي، فغالبا ما يعمل التنمر من خلال الإيذاء النفسي والإساءة اللفظية.
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