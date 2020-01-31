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فن

داخل سيارتها.. رانيا ملاح تستعرض جمالها بإطلالة جذابة ..شاهد

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:41 م
رانيا ملاح
رانيا ملاح
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محمد بدران
نشرت الفنانة السورية رانيا الملاح، صورة جديدة لها، عبر خاصية "استورى" على حسابها  بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت "رانيا" داخل سيارتها ترتدى جاكيت باللون الكحلى أبرز جمالها، ورفعت شعرها للخلف بطريقة أنيقة ولافتة يتناسب مع جمال إطلالتها ويضيف الحيوية لها.


واعتمدت فى الماكياج على لون الكشمير للعيون الذى يبرز جمالها مع الرموش الكثيفة السوداء، ووضعت أحمر للشفاه الذى أبرز جمال أنوثتها.


يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة رانيا ملاح، مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، من بطولة بيومي فؤاد وهبة عبدالغني وإسلام جمال وأسماء جلال ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو ينتمي إلى نوعية "ميني دراما".


ويعرض حاليا للفنانة رانيا ملاح، مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق.

داخل سيارتها.. رانيا ملاح تستعرض جمالها بإطلالة جذابة ..شاهد
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