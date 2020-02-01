AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تؤكد تسجيل إصابة سابعة بفيروس كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت السلطات الأمريكية في بيان عاجل لها منذ قليل، تسجيل إصابة سابعة بفيروس كورونا المستجد. 

ومنذ قليل أكدت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 258 بعد تسجيل وفاة جديدة. 

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أول أمس الخميس حالة طوارئ عالمية، فيما أفادت الصين، الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة فيروس كورونا إلى ارتفع إلى 213 بنهاية أمس الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وهناك حاليا 131 حالة مؤكدة في 23 دولة ومنطقة خارج الصين، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج واليابان وتايلاند والولايات المتحدة.

ومساء أمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات استثنائية للتصدّي لفيروس كورونا المستجدّ تشمل منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين وفرض حجر صحّي لمدة تصل إلى 14 يومًا على المواطنين الأميركيين العائدين من مقاطعة خوبي، بؤرة الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العالم في خطر.. وفاة 17 شخصا بسبب فيروس كورونا القاتل.. تفاصيل

الصين: ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 571 شخصا

خشية كورونا.. دبي تخضع المسافرين الصينيين للفحص الحراري

السعودية تكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا

ارتفاع حصيلة قتلى فيروس كورونا في الصين إلى 41

الصين: 1287 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. الاتحاد القطري يستفز الأبيض.. وحالة وحيدة لنقل السوبر الإفريقي

وداعا لآلام القولون.. 8 مشروبات طبيعية تخلصك من مشاكله نهائيا

المستحيل ليس أهلاويا.. 8 أسباب تصعب من مهمة تأهل الأحمر أمام الهلال

مع مراعاة فرق التضاريس.. ميس حمدان: معنديش مشكلة أسد مكان جوهرة

رد فعل الملياردير بيل جيتس على زواج ابنته من الشاب المصري

مصرع طفلين غرقا في البحر اليوسفي ونجاة والدتهما ببني مزار شمال المنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل الملياردير بيل جيتس على زواج ابنته من الشاب المصري

لقطات من المران النهائي للأهلي استعدادا للهلال السوداني

سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها