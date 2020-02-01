وسائل إعلام عالمية ومؤسسات صحفية كبيرة.. تامر الخشاب يحذر من عدوان جديد ضد مصر

كشف المخرج تامر الخشاب، عن الأخبار التي يتم فبركتها وتزييفها من العدو، فضلا عن خطط الدول التي تتآمر على الدولة المصرية لاضعافها وعدم قدرتها على النهوض والتقدم، وهذا ما رأيناه على مدار التاريخ، خاصة بعد قرار تاميم قناة السويس المصرية والتخلص من الوصاية الفرنسية.





وأكد تامر الخشاب خلال برنامج "الكمين" المذاع على قناة "الحياة" أن فرنسا وبريطانيا وإسرائيل بدأوا العدوان على مصر بعد الإعلان عن تأميم قناة السويس، وكان بداية العدوان الثلاثي على مصر وتوجيه ضربة عسكرية ضد الدولة وقصف مدن القناة وتدميرها واحتلال إقليمها، ولكن محاولة صمود الشعب المصري والمقاومة الشعبية الشرسة في الاسماعيلية وبورسعيد ومدن القناة اجبرت جيوش الاحتلال على التراجع والانسحاب.





وأوضح تامر الخشاب، أن العدوان ما زال مستمر ضد مصر بعيدا عن الطرق العادية، ويعتمد على طرق جديدة واسلحة مختلفة، بدل الاسلحة والطائرات والدبابات تحل محلها القنوات الفضائية والمؤسسات الصحفية، والشعب نفسه هو الذي يحرق ويدمر، ليكون العدو متخفي بعيدا عن اي إدانات دولية، مؤكدا أن العدوان الثلاثي يتكرر ولكن بطريقة واسلحة جديدة لتحقيق نفس الأهداف .





وأشار تامر الخشاب، إلى أن قناة BBC البريطانية تعمل على التحريض والتآمر ضد مصر بشكل واضح، وهذا السيناريو هدفه تحريض المصريين ضد النظام خاصة الفبركة بشأن القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنه في حكم جماعة الإخوان الارهابية لم يفكرون في تحرير القدس وكان همهم الأول والأخير الحكم والسلطة.





ولفت إلى أن جماعة الإخوان وBBC هدفهم واحد وهو التقليل من المشروعات القومية، مشددا على أن المصريين قادرين على تحقيق المعجزات وقادرين على تطهير أرض مصر، وتحويل أرض العلمين إلى اقوى المدن الجاذبة للاستثمار والسياحة، بعدما كانت مدينة خطرة يسكنها الأشباح .



