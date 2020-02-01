وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن مشروع القرار قد أعرب عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا".. كما يُطالب النص "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتخاذ تدابير تُفاقمه".



ويُذكر المشروع بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في برلين في 19 يناير من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم".