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مرأة

بمكياج ناعم.. ابنة أصالة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

السبت 01/فبراير/2020 - 11:29 ص
ابنة أصالة
ابنة أصالة
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هاجر هانئ
شاركت خبيرة التجميل مروة أباظة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لـ شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، وذلك خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وخطفت ابنة أصالة الأنظار فى جلسة التصوير بمكياجها الناعم و الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الهادئة واعتمدت على طلاء شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وتزينت ابنة اصالة  ببعض الإكسسوارات العصرية والجذابة فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
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