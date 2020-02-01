بمكياج ناعم.. ابنة أصالة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

وخطفتالأنظار فى جلسة التصوير بمكياجها الناعم و الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الهادئة واعتمدت على طلاء شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.