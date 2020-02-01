حتى لو حركتين.. تمارين لشد ترهلات الظهر.. فيديو

قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لشد ترهلات الظهر.





وأوضح حسام أبو هاشم، خلال فقرة التمارين الرياضية ببرنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن ليس هناك ما يسمى تمارين لمنطقة معينة من الجسم فقط، دون التأثير في باقي أجزاء الجسم، وهذه التمارين تساعد في تقوية العضلات وسرعة معدلات حرق الدهون مما يقلل من نسبة الدهون المتركزة في تلك المناطق.





وقال إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى جميع الذين يمارسون عملهم من خلال الجلوس فترة طويلة على المكتب عليهم الحرص على ممارسة هذه التمارين للحفاظ على الظهر من التقوس أو الإصابة بالخشونة فى العضلات.





وأوضح الكابتن حسام أبو هاشم، أن هذه التمارين من الممكن أن يتم ممارستها فى البيت، وأكدت الإعلامية فرح سعيد، ضرورة ممارسة أي نوع من التمارين الرياضية كل يوم صباحًا قائلة: "حتى لو حركتين".





وأوصى خبير اللياقة البدنية المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.