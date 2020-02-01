مقتل 259 شخصا وإصابة 12 ألفا آخرين.. حصيلة ضحايا كورونا في الصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم، السبت، أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 259 حالة بعد تسجيل 46 حالة وفاة بالفيروس في مقاطعة هوبي بؤرة الوباء.





وقالت لجنة الصحّة بالمقاطعة الواقعة في وسط البلاد إن عدد الإصابات المؤكدة في المقاطعة يواصل ارتفاعه بخطى ثابتة إذ أصبح 1347 إصابة، ليقفز عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و791 مصابًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية محلية نقلا عن بيانات رسمية.





وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية في وقت متأخر من يوم أمس، أن المركز الوطني للأحياء الدقيقة أكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.





وكان المريض ضمن مجموعة من خمسة أفراد خضعوا للمتابعة والعزل بعد اكتشاف مخالطتهم لرجل ألماني مصاب بالفيروس.





وفي ألمانيا، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى سبع حالات، وذلك بعد أن أكدت وزارة الصحة في ولاية بافاريا مساء أمس إصابة طفل لأب مصاب بالفيروس وهو من دائرة تراونشتاين في الولاية.





وفي الوقت الذي أكدت فيه السلطات الصحية في الولايات المتحدة إصابة سابعة بفيروس كورونا المستجد، تم اتخاذ إجراءات استثنائية تشمل منع الأجانب من دخول أراضيها إذا ما كانوا قد زاروا الصين خلال الأسبوعين الماضيين وفرض حجر صحّي لمدة تصل إلى 14 يومًا على المواطنين الأميركيين العائدين من مقاطعة خوبي بؤرة الفيروس.