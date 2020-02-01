فتح باب التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة عامة دفعة حقوق 2019

بدأ مكتب تعيينات النيابة العامة اليوم السبت تلقي طلبات التقدم للخضوع لاختبارات العمل بوظيفة معاون نيابة عامة، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2019، بتقدير عام جيد على الأقل وبشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.



