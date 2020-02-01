فتح باب التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة عامة دفعة حقوق 2019

بدأ مكتب تعيينات النيابة العامة اليوم السبت تلقي طلبات التقدم للخضوع لاختبارات العمل بوظيفة معاون نيابة عامة، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2019، بتقدير عام جيد على الأقل وبشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.
وكانت النيابة العامة، قد فتحت باب سحب الملفات فى الفترة من 8 حتى 16 يناير الماضى، وشملت الأوراق المطلوبة للخريج شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات، وشهادة بتقديرات سنوات الدراسة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، وصحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفى حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله، وإقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو شهادة الإعفاء منه، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى.