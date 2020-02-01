AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بهوايا.. خالد عليش بصحبة حسن شاكوش

السبت 01/فبراير/2020 - 02:07 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الميدانى - شروق حمدى
نشر الفنان خالد عليش صورة تجمعه بالمغنى حسن شاكوش من خلال خاصية story بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام 

وكانت الصورة عقب حفل أحياه مجموعة من المطربين من ضمنهم حسن شاكوش وبهاء سلطان ورامي عاشور بأحد الفنادق الكبرى وقدموا من خلاله باقة من أجمل الأغاني لديهم.

والجدير بالذكر أن حسن شاكوش حصل على جماهيرية كبيرة من خلال اغنيته الاخيرة "بنت الجيران"، التي وصل مشاهدتها الي مئات الآلاف على موقع يوتيوب.

ويذكر أن أخر الأعمال الفنية لخالد عليش مسلسل "الواد سيد الشحات" وظهر فيه كضيف شرف في احدى الحلقات، وحاليا يقدم برنامج السكة أحلى على إذاعة ميجا اف ام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من برج خليفة .. محمد رمضان يحمس جمهوره لحفله فى دبى

هل سرق حسن شاكوش لحن مهرجان «بنت الجيران» من محمد حماقي

بالكتاكيت الملونة.. هكذا سيحارب خالد عليش البطالة

رواد السوشيال ميديا لـ خالد عليش: أنت كحيان

حسن شاكوش: أنا منفصل ومبعرفش أعاكس بنات.. فيديو

حسن شاكوش: بعشق حاجة اسمها منى زكي.. فيديو

ترشيحاتنا

بريطانيا تصفع أردوغان.. مشروع قرار في مجلس الأمن لسحب المرتزقة من ليبيا

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 1-2-2020 والقنوات الناقلة

نرمين الفقي تشعل انستجرام.. ومتابعون: بتعملي إيه عشان تفضلي زي ما أنتي

محمد هنيدي.. لاعب نادي الزمالك الذي رسب في كل مراحله الدراسية

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

منهما المستحق لابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية.. الدستورية: يجوز للأم الجمع بين معاشين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور

من رانيا يوسف لـ أحلام.. أسعار صادمة لـ إطلالات النجمات في شهر يناير

ملفتة وجريئة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات فيفي عبده