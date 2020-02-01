بهوايا.. خالد عليش بصحبة حسن شاكوش

نشر الفنان خالد عليش صورة تجمعه بالمغنى حسن شاكوش من خلال خاصية story بحسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام





وكانت الصورة عقب حفل أحياه مجموعة من المطربين من ضمنهم حسن شاكوش وبهاء سلطان ورامي عاشور بأحد الفنادق الكبرى وقدموا من خلاله باقة من أجمل الأغاني لديهم.





والجدير بالذكر أن حسن شاكوش حصل على جماهيرية كبيرة من خلال اغنيته الاخيرة "بنت الجيران"، التي وصل مشاهدتها الي مئات الآلاف على موقع يوتيوب.





ويذكر أن أخر الأعمال الفنية لخالد عليش مسلسل "الواد سيد الشحات" وظهر فيه كضيف شرف في احدى الحلقات، وحاليا يقدم برنامج السكة أحلى على إذاعة ميجا اف ام.