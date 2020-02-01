تهديدات بالقتل.. مرتضى منصور يكشف المستور فى أزمة مباراة السوبر الأفريقى بـ قطر.. تفاصيل





ويتحدث رئيس الزمالك خلال المؤتمر عن العديد من القضايا الهامة ومن بينها موقف الفريق من مباراة السوبر الإفريقي.





ووصل أمس الجمعة وفد نادي الزمالك الذي يضم كلا من هانى زادة وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى الأبيض، إلى مدينة الرباط بالمغرب لمقابلة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وهانى أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم.





وسافر وفد الزمالك إلى المغرب بتكليف من مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، لعرض الملفات الخاصة بالسوبر الأفريقى حيث أكد مرتضى منصو أنه سيكشف بالمستندات خلال مؤتمر صحفى صباح الإثنين عن التهديدات التى تلقاها النادى حول قتل لاعبى الفريق فى قطر مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجي التونسي، المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل.





وشدد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء فى الساعات الماضية أن إرسال قائمة الفريق إلى الكاف لايعنى موافقته على خوض المباراة في قطر، مؤكدًا أنه أرسل لمسؤولي الاتحاد الأفريقي "كاف" جميع المستندات ورسائل التهديد التي تلقاها النادي وسرف يقدمها وفد الزمالك إلى مسؤولي الكاف.





وتحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن مشاركة فريق الكرة الأول في مباراة نهائي السوبر الإفريقي أمام الترجي يوم 14 فبراير المقبل.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "قضية اللعب في قطر تنقسم إلى شقين، الأول جنائي وسياسي والثاني رياضي ، لدي 12 اسمًا من المتآمرين، وقدمت الملف للنائب العام، وكل المستندات والتسجيلات موجودة".

وأضاف: "هناك رسائل تم إرسالها على هاتفي ومليئة بالسباب لكل الناس، وتسريب عقود اللاعبين، كل هذا يفعله ضابط المخابرات القطري واسمه أبو سنيدة، وهناك رسائل مسجلة بها تهديد للاعبين والجهاز الفني بالقتل.

وأوضح: الشق السياسي هو قناة الجزيرة القطرية، التي دائمًا تعمل على إسقاط الدولة المصرية، ولا توجد علاقات بين قطر ومصر وسفيرها مطرود".

وواصل: وزير الخارجية سامح شكري قال إن قطر تمول الإرهاب، وهناك رسائل واضحة وصريحة بالتهديد بالقتل، إذًا بعد كل هذا يا جماهير الزمالك تريدون أن تذهبوا لهذه الدويلة".

واختتم: "الاتحاد الإفريقي (كاف) ملزم بالحصول على تعهد من أمير قطر ووزير الرياضة بتأمين بعثة الزمالك.





يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر ظهر بعد غد الإثنين بمقر النادي.