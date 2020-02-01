تهديدات بالقتل.. مرتضى منصور يكشف المستور فى أزمة مباراة السوبر الأفريقى بـ قطر.. تفاصيل

يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر ظهر بعد غد الإثنين بمقر النادي.
ويتحدث رئيس الزمالك خلال المؤتمر عن العديد من القضايا الهامة ومن بينها موقف الفريق من مباراة السوبر الإفريقي.
ووصل أمس الجمعة وفد نادي الزمالك الذي يضم كلا من هانى زادة وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس إدارة النادى الأبيض، إلى مدينة الرباط بالمغرب لمقابلة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وهانى أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم.
وسافر وفد الزمالك إلى المغرب بتكليف من مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، لعرض الملفات الخاصة بالسوبر الأفريقى حيث أكد مرتضى منصو أنه سيكشف بالمستندات خلال مؤتمر صحفى صباح الإثنين عن التهديدات التى تلقاها النادى حول قتل لاعبى الفريق فى قطر مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجي التونسي، المحدد لها يوم 14 من شهر فبراير المقبل.
وشدد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء فى الساعات الماضية أن إرسال قائمة الفريق إلى الكاف لايعنى موافقته على خوض المباراة في قطر، مؤكدًا أنه أرسل لمسؤولي الاتحاد الأفريقي "كاف" جميع المستندات ورسائل التهديد التي تلقاها النادي وسرف يقدمها وفد الزمالك إلى مسؤولي الكاف.