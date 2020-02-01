بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.. تعرف على المشروعات الجديدة بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية أنه فى إطار احتفالها بعيدها القومى فى شهر فبراير 2020 والذى يوافق ذكرى انتصارات شعب الدقهلية على الحملات الاستعمارية عام 1250 فى معركة المنصورة وأسر قائد الحملات لويس التاسع وإيداعه أسيرا بدار بن لقمان بالمنصورة حتى تم إفتدائة سيتم افتتاح عدد من المشروعات .





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وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية إنجاز المشروعات ، فإن العام الماضى فى الدقهلية شهد الانتهاء من تنفيذ 153 مشروعا شملت قطاعات مياة الشرب والصرف الصحى والإسكان والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والطرق والرى والتعليم والصحة والأوقاف بلغت قيمتها الاجمالية 1.660 مليار جنيه .





واضاف محافظ الدقهلية ان هناك مشروعات جاهزة للافتتاح خلال أعياد هذا العام فى قطاعات الصحة والتعليم والرى وغيرها من قطاعات المرافق والخدمات يتم افتتاحها خلال شهر فبراير .





وأشار المحافظ إلى أن الافتتاحات تبدأ بمشروعات تطوير وتحديث تم إنجازها بديوان عام المحافظة فى مقدمتها مركز تكنولوجى على اعلى مستوى لتقديم الخدمات الجماهيرية عملا على إرضاء المواطنين وقاعة إجتماعات للقاء المواطنين الاسبوعى، هذا فضلا عن مسرح متعدد الأغراض وصالة للجيم وحضانة متميزة لأبناء العاملين ومسجد بالإضافة الى تجديد كافة دورات المياه ودهان الحوائط من الداخل ، وكذا دهان مبنى المحافظة من الخارج .





وأضاف المحافظ أنه سيتم تدشين منظومة النظافة الجديدة تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة .



