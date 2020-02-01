صن داونز يفوز على الوداد بهدف نظيف في ختام المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

فاز فريق صن داونز الجنوب إفريقي على فريق الوداد المغربي بهدف نظيف في ختام المجموعة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وذلك على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.





وشهدت أحداث المباراة سيطرة من جانب فريق صن داونز حيث استطاع الوصول لمرمى فريق الوداد في أكثر من مناسبة حتى استطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بلحظات وذلك عن طريق ريكاردو ناسيمنتو من ضربة جزاء.

